Profili falsi per gettare fango sulla polizia locale, 2 indagati

MARIGLIANO. Diffamazione sulla polizia locale e i suoi appartenenti, scattano indagini sui commenti e sugli articoli riportanti le operazioni e le attività della polizia locale.

Sono stati individuati dagli investigatori profili falsi che per grafologia e similitudini hanno riportato a ricondurre ad una sola mano l’autore di commenti altamente diffamatori contro gli appartenenti della polizia locale.

“Questa attività – dichiara il comandante Nacar – vede coinvolti tutti e si incastra con quelle del attività di dossieraggio già denunciate. Allo stato abbiamo già due indagati tra creatori di profili falsi su siti poltiglia e nomi noti a cui spesso si accompagnano commenti altamente diffamatori anche da parte di personalità delle istituzioni .

Abbiamo provveduto ad inviare in corposo fascicolo alla procura della repubblica di Nola e altri ancora ne stanno partendo contro questa macchina del fango organizzata ad arte per la forte attività di contrasto della polizia locale di Marigliano. Provvederemo anche a denunciare alla polizia locale siti e persone per il loro oscuramento e ad indagare gli amministratori”