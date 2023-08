Castello di Cisterna, vandalizzata la biblioteca comunale

Un grave atto di inciviltà colpisce non solo la biblioteca comunale di Castello di Cisterna, ma l’intero paese.

Vandalizzata a Castello di Cisterna la biblioteca comunale “Arcangelo Di Sena”. La Pro Loco Castrum con l’ausilio dei ragazzi del servizio civile, si sono impegnati per anni al fine di dare nuova vita alla biblioteca. L’Amministrazione comunale ha già provveduto a denunciare il gesto.

Il commento del Consigliere Comunale Andrea Di Sena

“Chi ha compiuto il gesto ignobile non conosce il senso civico né tantomeno il valore della cultura. Chi ha compiuto questo gesto non conosce minimamente cosa significa amare e rispettare il proprio territorio. Mi auguro che le telecamere in zona abbiano ripreso i vandali per poterli denunciare”.

Lo sdegno di Annarita Di Sena, referente della biblioteca

Guardate queste foto, una ad una e indignatevi, incazzatevi ma non restate indifferenti.

Io le scorro con un pugno allo stomaco, pensando al lavoro fatto dai ragazzi del servizio civile per la catalogazione, ai volti dei bimbi che venivano a prendere i libri in prestito, ai ragazzi “speciali” con cui trascorrevamo splendide mattine. Sono troppo avvilita per spiegarvi quanto c’è di me in queste foto, rotto… per sempre. Per chi ha compiuto questo scempio senza alcuna ragione (in quanto di certo siete privi di organo celebrare) non ho parole e se le avessi non le capireste perché non avete mai letto un libro altrimenti sapreste che vincono sempre Loro.