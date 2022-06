Presidenti in fuga da seggi, sindaco non li sorteggia: è già caos sul voto di Acerra

ACERRA. Segnali preoccupanti arrivano dai seggi elettorali in corso di allestimento per il voto di domani, 12 giugno.

Nelle ultime ore si è registrato un vero e proprio boom di rinunce da parte dei presidenti di seggio. Una circostanza che, nonostante le notevoli proporzioni, non sorprende la coalizione “X Acerra Unita” del candidato sindaco Andrea Piatto che da settimane aveva invocato, in caso di rinunce, il sorteggio dei presidenti di seggio per garantire l’imparzialità del voto.

Il sindaco uscente, e candidato al consiglio comunale, Raffaele Lettieri non ha ritenuto però di procedere al sorteggio non assumendo così – come invocato più volte anche in atti ufficiali da diversi componenti della coalizione – il ruolo di terzo e arbitro imparziale della competizione elettorale.

La coalizione X Acerra Unita del candidato sindaco Andrea Piatto prende atto con grande amarezza di questa indisponibilità nonostante le sollecitazioni tempestivamente inoltrate e auspica massima trasparenza per la tornata elettorale di domani già attenzionata dalle autorità competenti come dimostra lo spiegamento di uomini e l’interessamento della Prefettura, a seguito di diversi episodi già emersi nel corso della campagna elettorale.