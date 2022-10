Marigliano, VII edizione di un Boccale di Sofia: il sapere a portata di birra

Marigliano. Riparte il viaggio invernale di “un Boccale di Sofia”, ciclo di incontri divulgativi e di proiezioni cinematografiche, che giunto alla VII edizione che si svolgerà presso lo Speedy Pub (Corso Vittorio Emanuele III, 227 – Marigliano), a partire da giovedì 20 ottobre fino al 10 dicembre.

Il sapere a portata di birra. Incontri divulgativi e proiezioni cinematografiche in luoghi confortevoli e aperti come possono essere i pub.

Il format culturale, ideato dal prof. Francesco Prudente e realizzato dall’Associazione Culturale Oltremarigliano prevede per questa stagione sei incontri, due proiezioni cinematografiche e quattro conferenze tenute da esperti.

Il tema di quest’anno è legato al concetto di “indifferenza”, che come disse Antonio Gramsci è “il peso morto della storia”, peso che opera potentemente nelle vicende umane generando spesso conseguenze nefaste e irreversibili.

Questo distacco emozionale tra sé e gli altri, questo stare alla finestra, questa paura del coinvolgimento impoverisce il nostro essere comunità: abitare il mondo come dei passanti distratti che vivono in una perenne anestesia relazionale, produce mostri non cittadini.

In questo inverno perenne dell’azione, non è la crudeltà a sparire dal mondo quanto piuttosto il nostro sguardo. Non abbiamo la pretesa di cambiare il mondo ma di essere presenti, non possiamo essere indifferenti verso i nostri patrimoni storici, artistici, culturali e soprattutto umani.

Gli ospiti di quest’anno provengono dall’Università Federico II di Napoli e sono:

il Prof. Giuseppe Cantillo, il Prof. Vittorio Celotto, il Dott. Salvatore Prinzi e lo scrittore Giovanni Impastato. Il Boccale quest’anno può fregiarsi, come da molti anni a questa parte, del patrocinio dell’Università Federico II di Napoli.