Prepara la marijuana in barattoli in cucina, carabinieri arrestano incensurato

Ercolano e Portici: Dalla finestra un forte odore. Carabinieri arrestano incensurato

Controlli a tappeto nelle strade di Ercolano e Portici con i carabinieri della compagnia di Torre del Greco che hanno setacciato le zone della movida e i locali di maggiore aggregazione giovanile.

Diverse le persone controllate ed identificate, perquisizioni a chiunque destasse sospetti e a finire in manette proprio un insospettabile.

Sono circa le 21 quando – durante i controlli – i militari stanno percorrendo via Casampora. I militari sono a piedi e vengono attirati da un forte odore. Dalla finestra di un appartamento non il profumo tipico della preparazione per il pranzo domenicale ma ben altro: marijuana. I Carabinieri bussano alla porta, ad aprire un operaio incensurato di 32 anni. Inizia la perquisizione che termina con la scoperta della droga. Nella credenza della cucina 360 grammi di marijuana contenuti all’interno di barattoli in vetro.

Droga ma non solo, in un armadio – utilizzato per l’essicazione della marijuana e fonte del forte odore che aveva raggiunto l’esterno dell’abitazione – 1 pistola lancia razzi calibro 22. L’arma e la droga sono state sequestrate. Indagini in corso da parte dei Carabinieri per ricostruire l’intera vicenda e accertare il ruolo ricoperto dall’incensurato.

L’arrestato è in attesa di giudizio.