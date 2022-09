Premio ai giovani laureati “America Giovani”, tra i vincitori anche un ragazzo di Sant’Anastasia

La Fondazione Italia USA promuove il premio America Giovani al talento universitario, un riconoscimento per i giovani neolaureati più meritevoli delle università italiane. Tra i premiati anche un giovane di Sant’Anastasia.

Affiancato al Premio America, lo storico riconoscimento destinato alle più prestigiose personalità di chiara fama internazionale, il Premio America Giovani vuole valorizzare ogni anno 1000 talenti del nostro Paese il cui percorso universitario si è rivelato eccellente, laureati con il massimo punteggio in discipline di interesse della Fondazione. Questo premio ha l’obiettivo di riconoscere il talento puro ed aiutare concretamente i giovani ad entrare nel mondo del lavoro globale sostenendo sfide internazionali.

Tra tutti questi ragazzi vi è anche un giovane di Sant’Anastasia, il 29enne Giuseppe Carotenuto, laureato lo scorso gennaio con 110 e lode in Giurisprudenza presso l’Università degli studi di Napoli “Parthenope”. Convinto sostenitore della tutela dell’ambiente e dei diritti umani, appassionato del mondo tecnologico e del settore della cybersecurity, amante della lettura nonché tifoso sfegatato del Napoli, Giuseppe è cresciuto dla punto di vista didattico e professionale anche grazie alle esperienze maturate, tra cui quella in Spagna, che gli hanno permesso di coronorare il sogno di una vita.

La pergamena di premiazione è stata consegnata il 12 Settembre durante la cerimonia ufficiale celebrata a Roma, presso la Camera dei Deputati. I giovani hanno ricevuto anche una borsa di studio a copertura totale per fruire gratuitamente del master esclusivo online della Fondazione Italia USA in “Leadership per le relazioni internazionali e il made in Italy”.

Un grande onore e certamente un orgoglio per la città di Sant’Anastasia che vede un suo giovane figlio raggiungere uno dei traguardi più importanti della sua vita.