Pregiudicato gestisce gli allacci abusivi della corrente a Pontecitra: agenti li disattivano tutti

MARIGLIANO. In data 7.03.2023 agenti di polizia locale del comune di Marigliano si sono portati nel rione Pontecitra unitamente a personale della locale stazione carabinieri di Marigliano .

La segnalazione del cittadino parlava di allacci abusivi ai contatori da parte di alcuni soggetti . Dal sopralluogo emergeva una realtà inquietante in quanto un soggetto noto pluripregiudicato si era impossessato dei locali comunali per gestire un attività di riparazione abusiva allacciandosi allo stesso modo illegalmente alla corrente degli ascensori dell’ isolato . L’ attività veniva posta sotto sequestro con le intere attrezzature con una sanzione di euro 5000 e la persona veniva denunciata per furto aggravato .

Dal sopralluogo emergevano altri allacci abusivi denunciati dalla locale stazione carabinieri. “Siamo ancora una volta – dichiara il comandante Nacar – di fronte ad un operazione di contrasto nel rione 219. Abbiamo scoperto così i sovraccarichi di alimentazione fatti direttamente da questi soggetti sulla base dei contatori e delle utenze che hanno causato in passato numerosi incendi nei fabbricati . Abbiamo disattivato ogni allaccio abusivo”