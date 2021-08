Pozzuoli: Contrasto alla pesca di frodo. Carabinieri forestali sanzionano 3 persone

In questi giorni i Carabinieri forestali di Napoli sono impegnati – di intesa con il parco regionale dei campi flegrei – nei servizi volti al contrasto della pesca di frodo, specie in zone protette dove aumenta il rischio che i fondali possano essere irrimediabilmente danneggiati.

A Pozzuoli – all’interno del parco regionale dei campi flegrei – i carabinieri forestali hanno effettuato diversi controlli nei laghi lucrino, d’averno e fusaro. Proprio a Bacoli, in via spiagge romane nei pressi dello specchio d’acqua del fusaro, i militari dell’arma forestale di pozzuoli hanno sanzionato 3 persone perché trovate a pesca senza la prevista licenza.

I servizi continueranno anche nei prossimi giorni ed interesseranno più aree protette dell’intera provincia partenopea.