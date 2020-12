Questa mattina a Pompei sono stati aperti i cantieri di restyling in via Lepanto e via Crapolla I e Ii come anticipato dal Sindaco, Carmine Lo Sapio, qualche giorno fa.

Si tratta di un progetto di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade della città, ormai in stato di degrado da alcuni anni, con la messa in sicurezza e la riqualificazione di alcuni punti specifici, come in Via Lepanto.

Presente all’inaugurazione del cantiere anche il Presidente della Regione, Vincenzo De Luca, che ha assicurato il sostegno assoluto della Regione alla città di Pompei.

-“Pompei cambia, ma cambia davvero“- queste le parole del Sindaco che si dice fiero dell’impegno e di tutto il lavoro che verrà svolto in futuro per la città. L’obbiettivo è mutare l’assetto cittadino e migliorare, con l’apertura di cantieri e lavori in ogni angolo della città , un luogo che da sempre accoglie turisti da tutto il mondo e riconferirle l’onore e la bellezza che merita.

All’evento hanno preso parte anche l’onorevole Mario Casillo, l’onorevole Lello Topo, l’onorevole Luca Cascone e l’onorevole Loredana Raia.