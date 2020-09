L’associazione Va.Li.Ca. – Vaccini Liberi Campania nasce per dare slancio e importanza alla libertà di scelta e di cura. Sempre contro la coercizione statalista, questa organizzazione si batte per la difesa della scelta personale. Il comitato con sede a Somma Vesuviana, in via Mercato Vecchio, grazie al suo Presidente, Raffaella Manna, porta avanti con passione attività impegnate nel sociale.

In occasione dell’avvio del nuovo anno scolastico 2020/2021 si terrà venerdì 4 settembre un evento per fare il punto sulla questione. Scuola, nuove norme e benessere degli alunni: sono questi gli argomenti di cui si discuterà con gli esperti del settore presso il parco pubblico Giovanni Paolo II di Pomigliano d’Arco alle ore 18:30. Ad introdurre il dibattito Marco Ialeggio, che lascerà spazio ai relatori, l’avvocato Marianna Corporente e il Dirigente Scolastico I.I.S. Marini Gioia Amalfi, la prof.ssa Solange Hutter. L’incontro, organizzato da Raffaella Manna, sarà supportato dalle parole dell’esperto in neuropsichiatria infantile, il dott. Rosario Savino.

Durante l’evento si cercherà di fare maggiore chiarezza sul mondo della scuola oggi, dopo che il lungo lockdown ha portato nei plessi scolastici la sperimentazione della didattica a distanza con risultati che lasciano spazio a profonde riflessioni. Tanti sono i dubbi di genitori e famiglie che non sanno cosa aspettarsi da questo nuovo anno scolastico. Sarà un momento di confronto, di scambio di idee e di opinioni per affrontare il nuovo anno con più certezze e meno preoccupazione per i propri figli.