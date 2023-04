Pomigliano, rapina choc a due giovani di Acerra: ragazza colpita alla testa dal calcio della pistola

POMIGLIANO D’ARCO. Brutta disavventura per una coppia di giovani di Acerra che ieri sera è stata vittima di una rapina a Pomigliano d’Arco.

La giovane è stata ferita alla testa col calcio della pistola dai banditi che hanno assalito l’amico che era con lei, Giosuè Pacchiano, ex rappresentante d’istituto del liceo ad Acerra e candidato più giovane al consiglio comunale delle scorse Amministrative.

E’ stato proprio lui a svelare quanto accaduto sul suo profilo facebook: “Dopo anni finalmente ho capito tutte quelle volte in cui qualcuno mi ha detto “non metterti in posti isolati”. Sono reduce da una rapina a mano armata, ho avuto una pistola puntata in testa, la gola trattenuta e ho visto sangue scorrere dalla testa di una delle mie più care amiche (niente spari, solo mazzate a suon di calcio della pistola).

Non scrivo questo per vittimismo o per qualsiasi altro motivo individuale, semplicemente fidatevi di chi vi fa ramanzine e vi raccomanda di non fare certe cose. Il mondo fa cagare.”