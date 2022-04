Pomigliano, raid a scuola: bimbo di 5 anni rischia di restare impiccato

POMIGLIANO D’ARCO – Ennesimo atto vandalico nella scuola Buonpensiero di Pomigliano d’Arco. Ignoti, nell’ultimo fine settimana, si sono introdotti nell’istituto scolastico dopo aver divelto la persiana di un’aula facendo razzia di quanto potevano e mettendo a soqquadro le aule. Parte della refurtiva non ancora del tutto quantificata, è stata ritrovata nello stesso quartiere 219 dove sorge l’istituto comprensivo.

La cosa più grave è che anche il parco giochi, di cui la scuola è dotata, è stato oggetto di atti vandalici. Un bambino di 5 anni che stava giocando su uno scivolo ha rischiato di restare impiccato a causa di un fil di ferro che qualcuno aveva piazzato alla fine dello scivolo. Per fortuna, tranne che per un ecchimosi al collo, il piccolo se l’è cavata senza conseguenze gravi.

“Noi mamme viviamo nell’ansia di ansia. Dopo tanti reclami e relazioni mandate anche dalla preside al sindaco, giovedì siamo arrivati a questo.

Sono troppi gli atti vandalici avvenuti nella periferia, nel comune di Pomigliano, e nessuno se ne cura perché noi siamo considerati cittadini di serie B.”- racconta una delle mamme dei piccoli alunni della Buonpensiero che si è rivolta al Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli.

“Chi mette a rischio la vita di un bambino, non è un teppista, è un essere indegno a cui preferiamo non dare alcun appellativo. Chiediamo alle forze dell’ordine di far luce su quanto accaduto e di catturare al più presto gli autori di questo gravissimo episodio che dovranno essere condannati duramente.

Da tempo chiediamo più sicurezza per le scuole, soprattutto per quelle dell’infanzia, troppo spesso oggetto di atti vandalici, di furti e di violenze. Inaccettabile-“ le parole di Borrelli con il rappresentante territoriale Carmine D’Onofrio.