San Giorgio sotto choc: nuotatrice muore all’improvviso

Questa mattina San Giorgio a Cremano si è svegliata con una tragica notizia: Mariasofia Paparo, nuotatrice professionista e giovane istruttrice di nuoto è morta a causa di un infarto fulminante.

La ragazza, 27 anni, oltre al nuoto aveva altre mille interessi ed impegni, come la laurea che avrebbe dovuto prendere a breve in Scienze e Tecnologie, precisamente il mese prossimo, e la promessa di matrimonio avvenuta poco tempo fa. San Giorgio a Cremano è in lutto per la morte prematura di Mariasofia stroncata da un infarto improvviso.

Tantissimi i messaggi di cordoglio di amici e parenti che la ricordano come una ragazza solare e gentile, sempre con il sorriso sulle labbra. Arrivate anche le condoglianze dell’università che Mariasofia frequentava, la Parthenope, che si è unita al dolore dell’intera cittadinanza in questo tragico giorno.