Un allarme mediatico creato ad arte sui social e attraverso siti compiacenti per mettere in difficoltà il candidato sindaco Gianluca del Mastro, in pieno ballottaggio. Alla fine infatti è stato il comandante della polizia municipale di Pomigliano, Luigi Maiello, a chiarire stamane la vicenda della scheda già votata per Del Mastro nel seggio elettorale di via Sulmona. “E’ un caso creato sul nulla – ha appena dichiarato il colonnello della municipale – la cosa è andata in questo modo: un elettore è andato a votare nel seggio di via Sulmona e quindi dopo aver votato ha consegnato la sua scheda al presidente di seggio. Ma la scheda invece di essere subito imbucata nell’urna è rimasta sulla scrivania. Subito dopo però è giunto un altro elettore che doveva votare. Allora i responsabili del seggio gli hanno consegnato la scheda già votata rimasta sulla scrivania, pensando però che fosse una scheda nuova. Un evidente quanto banale errore. Quando però l’elettore ha preso la scheda l’ha aperta e si è accorto che questa era giù votata. Ne è nato un inutile putiferio. Scaturito da un malinteso. La scheda in questione dovrà essere regolarmente apposta nell’urna”. Sono stati piuttosto segnalati casi inquietanti davanti a vari seggi della città. Mancano intanto solo circa cinque ore alla chiusura definitiva delle urne. L’affluenza è bassa. Ieri si è attestata intorno al 45 %.