Fino al 9 maggio prosegue la rassegna Pomigliano Jazz on air, organizzata dal Pomigliano Jazz Festival, una delle eccellenze culturali della Campania, in collaborazione con l’Ente Parco Nazionale del Vesuvio e JIP – Jazz Italian Platform.

Un rassegna virtuale che si rende necessaria in questo periodo, visto il perdurare dell’emergenza sanitaria e l’incertezza che ha colpito il mondo della musica e dello spettacolo dal vivo. Per questo motivo l’iniziativa, in questa prima fase, mira a sostituire la classica attività live con dirette streaming e contenuti web: il tutto in attesa di conoscere direttive e linee guida per questa estate, quando sarà programmata la XXV edizione del festival diretto da Onofrio Piccolo.

La rassegna rientra nel più ampio cartellone JIP on streaming, il primo festival nazionale di jazz sul web, realizzato dalle otto storiche organizzazioni italiane riunite nell’associazione Jazz Italian Platform, di cui fanno parte anche Umbria jazz, Crossroads, Veneto jazz, Saint Louis college of music, Bologna jazz, Visioninmusica e Jazz in Sardegna.

Prossimo appuntamento stasera, martedì 28 aprile, alle ore 20 con il concerto “Vesuvio: a piece of earth/heart” del pianista Giovanni Guidi. Una performance fatta da immagini e note al pianoforte che vuole raccontare la bellezza della natura impegnata a riconquistare i suoi spazi. Dai sentieri del Vesuvio alla fauna, fino al cratere del Gran Cono, le composizioni di Guidi faranno da colonna sonora a riprese effettuate con il drone, fotografie e immagini realizzate per l’occasione.

Tutte le iniziative proposte sono ad accesso gratuito e verranno trasmesse in streaming sulle pagine Facebook di Pomigliano Jazz, Parco Nazionale del Vesuvio e Jazz Italian Platform.

Il concerto verrà trasmesso anche presso il COVID Center di Boscotrecase e sarà dedicato ai medici, a tutti gli operatori sanitari e ai pazienti dell’Ospedale di Boscotrecase. La rassegna è anche l’occasione per sostenere l’impegno dei sanitari dell’Ospedale di Boscotrecase, trasformato in COVID Hospital per contrastare l’emergenza.

È possibile contribuire effettuando una donazione al seguente IBAN: IT35VO760103400000078509783 (CAUSALE: Covid Hospital Boscotrecase)

(In foto il pianista Giovanni Guidi)