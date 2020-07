Proseguono incessanti gli incontri del Movimento Cinque Stelle per la formazione delle liste civiche e della coalizione che si candiderà alla guida di Pomigliano nel prossimo appuntamento elettorale previsto per il 20 e 21 settembre. Secondo quanto finora trapelato, alla lista dei 24 candidati pentastellati, ormai quasi del tutto consolidata, si affiancheranno altre cinque liste civiche, Pomigliano Solidale, Idea Pomigliano, Pomigliano Giovanile e altre due compagini i cui nomi non sono stati ancora decisi in via definitiva. In questo raggruppamento sarà poi necessario includere formazioni importanti sia sotto il profilo politico che sotto quello del consenso e cioè il PD, la lista civica di riferimento dei democratici denominata “2020”, la lista di sinistra che ha preso da tempo il nome di “Rinascita” e la lista dei Verdi di Francesco Emilio Borrelli che qui a Pomigliano sono rappresentati da Carmine D’Onofrio. Un “fronte popolare” che sta dialogando da tempo su un programma comune in grado di rilanciare la città e che si presenta ormai con una serie di almeno nove liste di tutto rispetto. Una futura coalizione in grado di competere con il potere cittadino impersonato nella figura del sindaco uscente Raffaele Russo, 81 anni, che al momento dispone di 7 liste. Russo in base alla legge non si potrà candidare a sindaco per la terza volta di seguito ma intende esprimere un candidato di suo gradimento e farsi eleggere in consiglio comunale per porsi all’interno dell’assemblea cittadina quale capo di tutta la sua coalizione. Ma il quadro politico attuale è completamente mutato rispetto alle ultime elezioni comunali del 2015, quando i Cinque Stelle con una sola lista, quella del Movimento, contro le nove di Russo sfiorarono il ballottaggio per soli 700 voti. “La nostra volontà – spiega Salvatore Esposito, 33 anni, consigliere comunale M5S – è di costruire un progetto politico insieme a chi come noi ha la voglia di superare i vecchi steccati ideologici e vuole fare squadra per formare un governo cittadino all’altezza delle future sfide che ci attendono. Per emergenze eccezionali c’è bisogno di risposte eccezionali e per vincere la crisi economica conseguente al Covid bisogna mettere insieme tutte le intelligenze e le forze sane di Pomigliano”.