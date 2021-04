Si è spento a soli 49 anni Mauro De Luca, proprietario di Sciuè Il Panino Vesuviano situato a Pomigliano D’Arco.

Volto storico della ristorazione partenopea, Mauro aveva realizzato il suo sogno diventando un imprenditore di successo creando una catena di hamburgherie nella provincia di Napoli. Un professionista stimato da tutti: sono stati tantissimi infatti i messaggi di cordoglio alla famiglia da parte di amici, clienti ed estimatori che apprezzavano l’inventiva e l’originalità dei suoi panini, una sincera tristezza per la scomparsa di un uomo che della sua cucina ne aveva fatto una vera e propria arte. La notizia è stata condivisa ieri sulla pagina Facebook della paninoteca: “Speravamo che grazie alla sua irrefrenabile tenacia, superasse anche questa sfida. Siamo ancora increduli e sappiamo che sarà difficile girarsi e non trovarlo più alle nostre spalle, pronto a dispensare consigli… sempre pronto a rimboccarsi le maniche, a correre in cucina, a far assaggiare le novità che la mente aveva appena partorito o a condividere gli ingredienti di un panino!”

Una notizia che ha sconvolto davvero tutti, persino la concorrenza. Tra i primissimi messaggi di cordoglio ci sono stati quelli dello staff de O Cuzzetiello ra’ Nonna, ristorante fast food situato vicino alla paninoteca di Mauro:” Per la Nonna e tutti i suoi nipoti sarà una notte tristissima. Mauro ci lascia e lascia con noi un vuoto enorme. Ci stringiamo a tutta la famiglia De Luca e a tutto lo staff Sciuè per il dolore incolmabile” – si legge nel post con una nota di profonda di tristezza che sfocia nel ricordo- “i nipoti della nonna sono cresciuti con pane e sciuè. Siamo stati prima tuoi clienti, poi vicini di attività. Da oggi, via Boccaccio non sarà più la stessa! Non possiamo che ringraziarti per l’affetto che ci hai mostrato e ti porteremo per sempre nei nostri cuori. Vorremmo farti una promessa: qualora ne avessero bisogno, i tuoi figli, tua moglie e tutto lo staff di Sciuè potranno contare sulla nonna e i suoi nipoti.”

Una forte testimonianza della bontà di un” gigante buono”, sempre cordiale e disponibile con tutti, soprattutto con i giovani, pronto a dispensare consigli e a raccontare una storia, la sua, per infondere coraggio e speranza perché i sogni, se accompagnati da impegno e dedizione, possono davvero diventare realtà.

