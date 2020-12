Per la prima volta dopo un anno, Serena si è espressa personalmente su Facebook, spiegando a tutti cosa ha vissuto in questi 365 giorni: “È trascorso un anno o poco più dal mio primo ricovero, la mia prima trasfusione, la mia prima N. O. R. A. ed ora guardo quel 30 Novembre 2019 come se fossi completamente un’altra persona. È stato un anno molto difficile… ho dovuto accettare di essere malata e dipendente da trasfusioni, che la mia quotidianità era stata distrutta, sentirmi spodestata dal trono della mia vita ed essere consumata da domande e sensi di colpa che ormai controllavano la mia mente.” Tutte le insicurezze, le paure provate in quei giorni infiniti, ora sono solo un brutto ricordo. Serena ha imparato tanto in quest’ultimo anno e conserva tutto dentro di sé perché sa che c’è chi è più sfortunato di lei e non ce la fa. “Sono grata per tante cose ora, cose che prima non consideravo. Ho vissuto più quest’anno che tutti gli altri della mia vita, porto ogni esperienza come un tesoro prezioso che, in un modo o nell’altro, mi hanno portato ad essere come sono adesso, ora tutto ha acquistato valore”, e poi continua con un pensiero che fa venire la pelle d’oca e che lascia senza parole: “Non avrei dovuto permettere che la malattia potesse definirmi“.