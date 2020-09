Riceviamo e pubblichiamo dalla segreteria di Francesco Pinto, candidato alle elezioni regionali con la Lega – Salvini Campania a sostegno di Stefano Caldoro.

La presentazione dei candidati al consiglio regionale e l’illustrazione delle loro proposte per il rilancio della Campania. Giovedì 3 settembre presso il Castello Santa Caterina di Pollena Trocchia, a partire dalle ore 20:00, l’avvocato Francesco Pinto, già sindaco del comune vesuviano per dieci anni, attualmente presidente del consiglio comunale e componente del consiglio nazionale A.N.C.I., ha organizzato un incontro per illustrare ragioni e obiettivi della sua candidatura alle prossime elezioni regionali, in programma il 20 e 21 settembre prossimi. Al suo fianco Angela Russo, anch’ella candidata nella coalizione di centrodestra a sostegno del candidato presidente Stefano Caldoro, nella lista Lega – Salvini Campania. All’incontro, che si svolgerà garantendo la sicurezza e le distanze, nel pieno rispetto delle normative volte al contrasto del Covid-19, interverranno il senatore Francesco Urraro, la deputata Pina Castiello e l’europarlamentare Lucia Vuolo.“Nel corso di questa campagna elettorale, in giro per il territorio, sto raccogliendo proposte, suggerimenti, osservazioni e richieste di ogni categoria sociale. Vivere il territorio e ascoltare le sue istanze sono due aspetti imprescindibili dell’impegno politico e il punto da cui il rinnovato Consiglio Regionale dovrà partire per costruire il futuro di questa terra” ha detto Pinto.