Continuano i controlli per reprimere gli illeciti in materia di

abusivismo edilizio sul territorio del Comune di Volla. Gli

uomini del locale Comando della Polizia Locale in particolare gli addetti alla sezione antiabusivismo edilizio, su espressa disposizione del Comandante Giuseppe Formisano stanno provvedendo, congiuntamente con i nuovi funzionari dell’Ufficio tecnico Comunale, ad effettuare controlli di antiabusivismo edilizio sul territorio comunale.

Tali controlli hanno portato ai sequestri poi convalidati dal

Giudice per le Indagini preliminari (G.I.P.) del Tribunale di

Nola con le seguenti motivazioni: ”ritenuto che, alla luce delle

attività investigative svolte dalla Polizia Locale di Volla, il

sequestro è stato legittimamente eseguito, in via d’urgenza, per

l’impellente necessità di impedire la protrazione dei reati

accertati, l’aggravamento delle loro conseguenze, il GIP

CONVALIDA il sequestro preventivo eseguito dalla PG procedente

così come analiticamente indicato nel verbale a cui ci si riporta

integralmente”.

I sequestri hanno riguardato:

– Un capannone in cemento armato prefabbricato dalle

dimensione di mt. 25 x mt 79 x mt 8;

– Due locali tecnologici su torrino cassa scale dalle

dimensioni di circa 24 mq con altezza di mt. 2,67.

Sono in programma altri controlli.