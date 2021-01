Riceviamo e pubblichiamo

Il Comune di Pollena Trocchia, nell’ambito della programmazione dei servizi sociali ha attivato uno sportello di supporto psicologico destinato a tutti i cittadini residenti.

L’iniziativa prevede attività di sostegno psicologico rivolte sia a coloro che si trovano costretti a vivere in quarantena mediante supporto telefonico sia a coloro che stanno vivendo un momento di disagio emotivo, nonchè interventi di debriefing psicologico per l’elaborazione dello stress vicario alle istituzioni e ai volontari impiegati nella gestione della crisi.

Per accedere al servizio basta chiamare al numero dedicato 081/19503372 dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00, un team di professionisti specializzati, sarà a disposizione dei cittadini che faranno richiesta di accesso al servizio.

“Il sostegno psicologico trova centralità in un momento storico dove gli stati mentali, i processi cognitivi, emotivi e sociali sono messi a dura prova dalle restrizioni che hanno notevolmente modificato la nostra vita – ha dichiarato il Vicesindaco e Assessore alle Politiche Sociali Pasquale Fiorillo. Le istituzioni, contianua Fiorillo, hanno il compito di attivare tutti gli strumenti utili per sostenere la cittadinanza e con questo servizio vogliamo provare a dare un sostegno emotivo reale a chi ne ha bisogno”.

“Già nella prima fase dell’emergenza avevamo sperimentato questo tipo di attività che si è rilevata utile e di sostegno concreto per la cittadinanza anche in considerazione del momento che stiamo vivendo, a questo servizio seguiranno altri servizi di rafforzamento dei servizi sociali e di supporto alla cittadinanza – ha concluso il Sindaco Carlo Esposito.

