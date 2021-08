Riceviamo e pubblichiamo dal Comune di Pollena Trocchia

Arriva nelle casse comunali oltre mezzo milione di euro per la messa in sicurezza e l’adeguamento di spazi e aule scolastiche e per i noleggi di strutture modulari. Nelle graduatorie redatte dal Ministero dell’Istruzione relative all’avviso pubblico destinato agli enti locali per i lavori di edilizia leggera e per gli affitti di spazi per la didattica, infatti, c’è anche il comune di Pollena Trocchia, che ancora una volta è riuscito a beneficiare di finanziamenti sovracomunali, in questo caso 550mila euro per l’avvio dell’anno scolastico 2021/22 in presenza e in sicurezza. «Nello specifico il Comune di Pollena Trocchia ha ricevuto 350mila euro per i noleggi di strutture modulari e per le relative spese di conduzione, e ulteriori 200mila euro per i lavori di messa in sicurezza e adeguamento degli spazi e delle aule. Le candidature all’avviso pubblico ministeriale sono state aperte dal 6 al 13 agosto: nonostante il periodo dell’anno particolare e i pochi giorni a disposizione, ci siamo candidati e la nostra candidatura è risultata meritevole di accoglimento: grazie a un ottimo lavoro di coordinamento, siamo riusciti a non farci scappare questa valida opportunità per la nostra popolazione scolastica» ha commentato il sindaco di Pollena Trocchia Carlo Esposito. «L’arrivo di queste risorse è una notizia importante, già da lunedì saremo a lavoro per coordinare le attività necessarie a predisporre le variazioni di bilancio e fare in modo di rendere utilizzabile quanto prima il finanziamento ministeriale» ha aggiunto Francesco Pinto, vicesindaco e assessore al bilancio