Pollena, scattano nuovi interventi per viabilità: strade e piazze coinvolte

POLLENA TROCCHIA. Viabilità e riqualificazione degli edifici comunali, con l’ultimazione delle procedure burocratiche sono in partenza interventi in Piazza Amodio, via Caracciolo, via Fusco nonché il prosieguo dei lavori nella struttura polivalente di via Mazzini.

«A breve si provvederà al rifacimento di via Caracciolo e via Alveo Masseria Caracciolo, due strade del Borgo Trocchia per le quali è prevista la riqualificazione del fondo stradale e l’installazione di nuovi corpi di pubblica illuminazione. Sul fronte del miglioramento della viabilità, invece, interverremo in Piazza Amodio per cercare di rendere più fluida la circolazione da e verso il centro storico e la zona a monte. Infine, per quel che attiene la sicurezza dei pedoni, saranno installati già nei prossimi giorni attraversamenti pedonali rialzati lungo via Fusco, in prossimità dei plessi scolastici che vi insistono» ha spiegato il sindaco di Pollena Trocchia, Carlo Esposito.

Non solo piazze e strade: in questi giorni proseguono gli interventi di riqualificazione dell’immobile comunale sito in via Mazzini, già Centro diurno per disabili e Centro per le famiglie. «Dopo la sistemazione dell’area esterna della struttura si provvederà ora al completamento dei lavori sulla facciata, all’impermeabilizzazione del tetto e alla sostituzione degli infissi: prosegue l’impegno per rendere più accogliente e sicuro un immobile destinato nel corso del tempo a una funzione importantissima, essere luogo di incontro, formazione e assistenza di diversamente abili, vittime di violenza di genere, minori a rischio» hanno detto gli assessori al Patrimonio Margherita Romano e allo Sviluppo Vincenzo Filosa.

«Gli interventi in questo caso sono finanziati grazie al contributo per la realizzazione di infrastrutture sociali ottenuto dal comune di Pollena Trocchia ai sensi del DPCM del 17 luglio 2020: agli oltre 46mila stanziati per la scorsa annualità, si aggiunge ora la stessa cifra a valere sulle risorse 2021. La sistemazione della viabilità è invece stata finanziata destinando ad essa parte delle risorse trasferite al Comune dal MiSE: 180mila euro in totale di cui la metà destinata proprio agli interventi in via Caracciolo e Piazza Amodio» ha detto l’assessore al bilancio e vicesindaco Francesco Pinto.