Danneggiata la lapide dedicata a Falcone e Borsellino in piazza

NAPOLI – È stata danneggiata da ignoti, la notte tra il 1° ed il 2 novembre, la lapide in memoria di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino in piazza Municipio a Napoli. I soggetti in questione hanno staccato la targa dedicata ai due magistrati uccisi dalla mafia, posta ai piedi dell’albero della Legalità. La lapide è stata staccata dal basamento e abbandonata a terra.

“L’ennesimo vergognoso episodio che testimonia come si stia estendendo a macchia d’olio la cultura dell’antilegalità. Vandalizzare un monumento che celebra due grandissimi personaggi e magistrati che hanno dato la vita per combattere la mafia, riportando risultati unici, oltre che ad essere un atto meschino è un attacco alle istituzioni. Chiediamo l’immediato ripristino della lapide commemorativa di Falcone e Borsellino, bisogna mandare forti e decisi messaggi di legalità e di rispetto per la città.“- hanno affermato i consiglieri di Europa Verde , quello regionale Francesco Emilio Borrelli e quello comunale Luigi Carbone.