Pollena al voto, Esposito presenta la sua squadra: si svela la lista del sindaco uscente

Pollena Trocchia. «Abbiamo cominciato un’opera di ammodernamento della nostra Pollena Trocchia e abbiamo intenzione di portarla a termine». Con queste parole il sindaco uscente della cittadina vesuviana, Carlo Esposito, ha ufficializzato la propria ricandidatura, sancita nelle scorse ore dalla presentazione della lista “Progetto Futuro” che lo sosterrà nel tentativo di riconfermare la fascia tricolore per i prossimi cinque anni.

Sedici i componenti della stessa, candidati al consiglio comunale, in un equilibrio perfetto tra consiglieri comunali uscenti ricandidati e nomi nuovi, tra donne e uomini: Salvatore Auriemma, Antonella Borrelli, Anna Brasiello, Pasquale Busiello, Erika Capuano, Arturo Cianniello, Marilena De Simone, Vittoria Di Fiore, Alessia Esposito, Carmen Filosa, Vincenzo Filosa, Giuseppe Manno, Romeo Migliaccio, Francesco Pinto, Ivano Sannino e Ilenia Terracciano.

La lista, il programma elettorale e le ragioni della candidatura saranno presentati lunedì sera presso il ristorante e pizzeria “Miseria e Nobiltà” di via Carotenuto 14, a partire dalle ore 20: è il primo di una serie di incontri pubblici programmati in diverse aree del territorio comunale per questa campagna elettorale. Carlo Esposito, nella sua veste di candidato per la riconferma a sindaco di Pollena Trocchia, ha anticipato: «Abbiamo avviato la costruzione di una città a misura d’uomo e sono ben consapevole del fatto che il lavoro non è ancora finito. Abbiamo realizzato tanti progetti, altri sono già in cantiere, altri ancora hanno bisogno di essere curati con la stessa capacità di visione che li ha pensati e generati. Con le capacità e le competenze che abbiamo messo in campo. Con una visione innovativa per il nostro territorio, che riesca a mescolare esperienza e genuinità, saper fare e voglia di gettare il cuore oltre gli ostacoli, con nuove idee, nuove energie e il contributo di tutti».