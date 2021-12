Polizia pesca cliente in attesa della dose e lo arresta per spaccio di coca

Ercolano – Nasconde droga nell’auto. Arrestato

Ieri sera gli agenti del Commissariato di Portici-Ercolano, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno effettuato un controllo in via Supportico Sarlo ad Ercolano presso l’abitazione di un uomo all’esterno della quale hanno notato una persona in attesa.

Poco dopo, i poliziotti hanno visto il proprietario uscire dall’abitazione e allontanarsi a piedi verso un parcheggio in via Arturo Consiglio dove, all’interno di un’auto in sosta, ha recuperato qualcosa per poi consegnarla alla persona in attesa in cambio di denaro.

Gli operatori li hanno raggiunti e bloccati trovando l’uomo uscito dall’appartamento in possesso delle chiavi dell’auto parcheggiata poco distante, mentre l’acquirente è stato trovato in possesso una “dose” di cocaina. Inoltre, nel rivestimento del vano portaoggetti della vettura, hanno rinvenuto una busta con un involucro contenente 9 grammi circa di cocaina e, nell’abitazione, hanno sequestrato 490 euro.

Enrico Maria, 43enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente mentre l’acquirente è stato denunciato per favoreggiamento personale poiché aveva fornito dichiarazioni discordati sull’acquisto dello stupefacente e sanzionato per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale; infine, il veicolo è stato sottoposto a sequestro.