No Banner to display

Riceviamo e pubblichiamo dall’ufficio stampa del comune di Poggiomarino.

Sono passati 7 mesi (era il 30 dicembre 2020) da quando l’opposizione a Poggiomarino chiese, con una mozione in consiglio comunale, di costituire una Fondazione operativa intitolata all’imperitura opera svolta dalla famiglia “Di Lauro”, con lo scopo di tutelare e salvaguardare le tradizioni storico-culturali e popolari del territorio comunale con particolare attenzione alla tradizione de “la Frasca”, che la famiglia Di Lauro ha portato avanti per decenni. Nonostante il voto favorevole di tutto il consiglio comunale, la costituzione della Fondazione Di Lauro o quantomeno la discussione in merito alla stessa, non è stata mai posta come punto all’ordine del giorno delle commissioni consiliari competenti.

Per questo motivo i consiglieri di opposizione Michele Cangianiello, Giuseppe Annunziata, Nicola Salvati, Maria Stefania Franco, Nicola Guerrasio e Rossella Vorraro hanno presentato un’interrogazione al consiglio comunale che si tiene stasera, 26 luglio, per sapere quali sono i tempi stimati dall’amministrazione per la costituzione della Fondazione e per il perseguimento degli obiettivi prefissati in seguito al voto unanime del consiglio alla mozione del 30 dicembre 2020

“La tutela della cultura locale e delle tradizioni è importantissima per la nostra comunità. Non comprendiamo i motivi di questo ritardo ed è doveroso che l’amministrazione comunale dia spiegazioni a noi e a tutta la cittadinanza”, spiegano i consiglieri