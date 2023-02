Picchia due medici dell’ospedale dopo la morte del padre

NAPOLI – Due medici sono stati aggrediti la scorsa notte all’ospedale “Vecchio Pellegrini” di Napoli.

L’aggressore, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, è il figlio di un uomo di 64 anni deceduto poco prima per arresto cardiocircolatorio e portato al pronto soccorso in ambulanza. Per uno dei due medici 21 giorni di prognosi per trauma contusivo al cranio con ematoma al collo. Per l’altro 4 giorni di prognosi.

L’aggressore è un giovane di 27 anni che è stato subito identificato e sarà denunciato dai carabinieri.