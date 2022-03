Pescato con un etto e mezzo di marijuana, arrestato giovane di Somma Vesuviana

SOMMA VESUVIANA – Spaccio, carabinieri fermano giovane sommese.

I Carabinieri della stazione di Piazzolla di Nola hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Luca Giuliano, 24enne di Somma Vesuviana già noto alle forze dell’ordine.

Durante una perquisizione è stato trovato in possesso di 170 grammi di marijuana, un bilancino di precisione, materiale vario per il confezionamento e un coltellino utilizzato per tagliare la droga. Giuliano è stato sottoposto ai domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.