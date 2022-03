China Speciale, liquore made in Ottaviano vince i Mondiali di Hong Kong: sbaragliati 120 rivali

La ‘Compagnia degli Speziali’ è una società molto giovane che produce liquori, amministrata da Giovanni Conte, originario di Ottaviano, e i suoi due figli.

Uno dei liquori prodotti dall’azienda ottavianese è “La China Speciale”, un liquore a base di china calissaia pregiata, arancia, aloe, cannella e altre spezie ed erbe di origine biologica, che è stato vincitore del premio miglior liquor in una competizione mondiale tenuta ad Hong Kong alcuni giorni fa. Tra oltre 120 aziende, ‘La China Speciale’ si è imposta su tutte le altre dimostrando quanto la passione e l’amore per il liquore e per tutto il lento processo di lavorazione, alla fine abbiano dato i loro frutti.

Si, perché Giovanni Conte ha deciso di affrontare questa sfida con la sua azienda proprio grazie alla passione che scorre nelle sue vene fin dal 1820. La base di lavoro e della pianificazione dei liquori prodotti, infatti, viene proprio dall’antico ricettario dei suoi antenati, e dalle formula specifiche della farmacia che la sua famiglia, ai tempi, aveva al centro di Napoli. Erbe, spezie e altri prodotti specifici che tra l’800 e il ‘900 venivano utilizzati come cura di varie patologie per poi essere trasformati in liquori grazie al gusto sopraffino e travolgente: «Un’azienda semplice, familiare, caratteristiche che sono alla base del lavoro che svolgiamo e che ci permettono di tenere sempre bene a mente il motivo per cui abbiamo iniziato – racconta Giovanni Conte – e di raggiungere l’obiettivo prefissato fin dall’inizio, ovvero garantire agli estimatori un prodotto di estrema qualità, unico, creato con miscele di ingredienti biologici ed estremamente ricercati.»

Privi di coloranti e conservanti ed altri additivi, i prodotti offerti dalla ‘Compagnia degli Speziali’, infatti, sono accuratamente scelti per ricreare un gusto di classe che soddisfi il palato degli intenditori che riconoscono immediatamente l’unicità delle materie prime e la singolarità del prodotto finito.

In termine di obiettivi futuri, l’amministratore ottavianese i non ha dubbi: «L’obiettivo è sempre e solo uno: continuare a fare quello che ci piace, portare avanti la passione per il liquore in modo semplice e genuino, come abbiamo fatto fin ora, perché sono queste le caratteristiche che ci contraddistinguono e che ci permettono di portare il nostro amore in giro per il mondo.»