Percettori del Reddito di Cittadinanza puliscono ex area Simmons a Somma Vesuviana.

Oggi i percettori del Reddito di Cittadinanza hanno pulito l’ex area Simmons a Somma Vesuviana.

Rubina Allocca (Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Somma Vesuviana) : “Oggi ben tre azioni in contemporanea. A Santa Maria del Pozzo, nell’ambito del programma Evergreen – Sempre Verde, abbiamo impiegato i percettori del Reddito di Cittadinanza nelle attività di pulizia. A Rione Trieste abbiamo avviato l’opera di riqualificazione del Campo Sportivo. Al centro abbiamo avviato il recupero della Porta del Parco”.

Salvatore Di Sarno (sindaco di Somma Vesuviana nel napoletano): “Riqualificazione delle aree per dare spazi alla città. A Santa Maria del Pozzo una nuova scuola con villaggio dello sport. A Rione Trieste riqualifichiamo e riapriamo il campo sportivo che sarà sorvegliato. Al centro il recupero della Porta del Parco!”.

“Si chiama Evergreen – Sempre Verde. Da oggi con l’utilizzo dei percettori del Reddito di Cittadinanza abbiamo iniziato la pulizia di tutta l’area dell’Ex Simmons. E’ un’area grande e importante della città, situata in località Santa Maria del Pozzo. I percettori del Reddito di Cittadinanza hanno iniziato ad operare sul campo, a supporto del Servizio Ecologico, per la pulizia di alcune aree. Oggi ad esempio l’azione si è svolta nell’area dismessa ex Simmons per poter procedere ad una pulizia del sito”. Lo ha annunciato Rubina Allocca, Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Somma Vesuviana, nel napoletano.

Partite in queste ore anche le opere di riqualificazione del campo sportivo di Rione Trieste e della zona denominata “Porta del Parco”.

“In queste ore sono partiti anche progetti che non prevedono l’impiego dei Percettori del Reddito di Cittadinanza. Abbiamo dato inizio, oggi, ai lavori di riqualificazione del campo sportivo in località Rione Trieste ed abbiamo dato il via all’opera di riqualificazione della Porta del Parco – ha proseguito Rubina Allocca – con ampia attività di pulizia. Attraverso il fondo ottenuto per le infrastrutture sociali abbiamo avuto la possibilità di riqualificare l’area del campo sportivo che verrà messa in sicurezza e recuperata. Sarà un’area per lo sport usufruibile a tutti i ragazzi. Oggi è partita anche la riqualificazione della Porta del Parco in via San Giovanni De Matha che verrà inglobata in un progetto ampio di valorizzazione del territorio”.

In contemporanea a Somma Vesuviana ha avuto inizio la riqualificazione di ben tre aree diverse: Ex Simmons dinanzi alla Scuola Elementare in località Santa Maria del Pozzo, campo sportivo in località Rione Trieste, in prossimità della Scuola Elementare di Via Costantinopoli, Porta del Parco in via San Giovanni De Matha non distante dal plesso scolastico della scuola media “San Giovanni Bosco – Summa Villa”.

“E’ l’inizio di quanto abbiamo già detto – ha dichiarato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana, nel napoletano – in quanto da una parte impieghiamo e dunque utilizziamo i Percettori del Reddito di cittadinanza in alcune attività come il recupero di aree verdi, dall’altra stiamo partendo con la riqualificazione dell’area Ex Simmons, in località Santa Maria del Pozzo dove realizzeremo la nuova scuola elementare con un villaggio dello sport e con la riqualificazione della Porta del Parco dove oggi sono state avviate le attività di pulizia”.