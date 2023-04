Avvocati e commercialisti riuniti dagli industriali per i nodi confische ed evasioni fiscali

L’IVG Napoli al convegno presso l’Unione degli industriali.

Anche L’IVG Napoli al convegno organizzato dall’associazione AssoAdvisor presieduta dal prof avv Paolo Pannella per il giorno 14 aprile alle ore 9,30 presso l’Unione Industriali di Napoli. Una tavola rotonda patrocinata dall’ordine degli avvocati di Napoli e di Benevento, dall’ordine dei commercialisti di Napoli e dal Comune di Napoli.

“L’istituto Vendite Aste Giudiziarie di Napoli riserva sempre grande attenzione ad eventi come questo – dichiara l’amministrazione Gianfranco Lombardi – siamo molto attenti alle tematiche che saranno oggetto del convegno come i sequestri e le confische delle aziende appartenenti alla criminalità organizzata e agli evasori fiscali oppure continuazione delle attività aziendali con la salvaguardia dei posti di lavoro alla luce del codice della crisi di impresa. Ben vengano iniziative del genere che formano ed informano la categoria, noi con L’IVG Napoli saremo sempre presenti e non faremo mai mancare il nostro sostegno”

Interverranno tra gli altri il viceministro della giustizia Senatore Francesco Paolo Sisto noto avvocato penalista, la presidente del consiglio comunale di Napoli Enza Amato, il magistrato Filippo Spiezia vicepresidente di Eurojust, il magistrato Maria Vittoria De Simone Procuratore aggiunto presso la Direzione Nazionale Antimafia e il dott Franco Roberti, europarlamentare.