“Per me sei morta”: lei lo lascia e lui mette manifesto funebre davanti casa

TORRE DEL GRECO. Manifesto funebre sulla porta della ex. 49enne arrestato dai Carabinieri per atti persecutori I carabinieri della sezione radiomobile di Torre del Greco e quelli della stazione locale hanno arrestato per atti persecutori un 49enne del posto già noto alle forze dell’ordine.

Si è appostato come altre volte sotto l’abitazione della ex compagna. Poi l’ha minacciata di morte, mai rassegnato alla fine della loro relazione.

Qualche giorno fa aveva affisso un necrologio davanti alla porta dell’appartamento della donna. Sul manifesto nome, cognome ed età della sua ex. L’uomo è finito in manette ed è ora ai domiciliari, in attesa di giudizio.