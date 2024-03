Pd di Somma dilaniato dalle tensioni, 4 contro il silenzio post congresso

Riceviamo e pubblichiamo

Il Circolo PD di Somma Vesuviana versa in una condizione drammatica. Da quando, quasi un anno fa, e stato celebrato il Congresso di Circolo con l’elezione del nuovo Segretario Cittadino, Francesco Barra, l’attività politica del circolo e gli spazi democratici interni sono stati via via annullati completamente. Il PD, non solo ha seguito un iter al di fuori dei percorsi statutari per formalizzare il suo sostegno al sindaco Di Sarno ma ha anche smesso di spiegare ogni scelta, a partire dal suo ingresso in maggioranza. Di fatto, ha rinunciato a qualsiasi forma di dialogo con cittadini, elettori, militanti e membri del gruppo dirigente.

Nonostante gli inviti ad ampliare il processo democratico e aprire delle discussioni nelle sedi opportune, la conduzione della sezione locale continua nel solco di un solitario ed arrogante decisionismo. Segretario e Consiglieri comunali PD, infatti, conducono un’azione politico-amministrativa senza una linea condivisa, priva di trasparenza e sostenendo un’amministrazione che si limita ad annunci sensazionalistici e alla propaganda. Dallo svolgimento del congresso non e mai stata convocata un’assemblea degli iscritti e, anche di fronte alle turbolenze di questo periodo, non si ritiene opportuno convocare il consiglio direttivo.

Il silenzio degli eletti tra le nostre fila e assordante e, insieme all’incapacità del Segretario di garantire tutti, mortifica non solo la dignità di iscritti ed elettori, ma anche la storia, i principi, i valori del Partito Democratico. Valori e principi che vengono calpestati di fronte alle dimissioni di un assessore e di un dirigente non motivate, o con la grave vicenda di abusivismo edilizio, e di possibile incompatibilita col ruolo di Consigliere Comunale, che vede coinvolto uno dei nostri consiglieri. Tra i valori del Partito Democratico c’e anche il garantismo. Ma se l’agire del privato cittadino si intreccia con l’agire pubblico, gettando ombra su una comunita , chi ricopre determinati ruoli dovrebbe porre in essere tutte le azioni necessarie al fine di tutelare quella comunità e fin quando le vicende non saranno chiarite. Denunciamo pubblicamente la mancanza di agibilita politica e democratica nel nostro Circolo, denunciamo le condotte che violano il nostro codice etico e che compromettono l’immagine e la credibilita del partito. Ci dissociamo dalle scelte solitarie del Segretario che non seguono un progetto politico condiviso e che riteniamo non degne di un partito che nella legalita e nel confronto democratico trova i suoi pilastri fondanti. “Liberta e partecipazione” diceva Giorgio Gaber ed, in certi casi, soprattutto dissenso.

Mena Tiziano – Membro dell’ Assemblea Nazionale PD e del Direttivo PD Somma Vesuviana

Ludovica Gentile – Segretaria GD Somma Vesuviana

Gianni Piccolo – Membro del Direttivo PD Somma Vesuviana

Salvatore Piccolo – Membro del Direttivo PD Somma Vesuviana