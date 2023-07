Paziente aggredisce medico al pronto soccorso: “voleva essere ricoverato ma stava bene”

Un medico dell’ospedale di Frattamaggiore è stato aggredito da un paziente a causa di un mancato ricovero.

L’ennesima aggressione nei confronti del personale sanitario: questa volta è accaduto a Frattamaggiore, presso l’ospedale San Giovanni di Dio: un medico di 67 anni, Giovanni Toscano (fratello di Marcello Toscano, il professore ucciso dal bidello nella scuola di Melito), era in turno al pronto soccorso quando un paziente l’ha colpito alla tempia con un pugno. Secondo quanto raccontato dal medico, l’uomo l’avrebbe aggredito per un mancato ricovero. Il dottore ha provato a spiegargli che non era necessario procedere con il ricovero in quanto la situazione clinica era stazionaria e non vi era alcun segnale di criticità, ma l’uomo non ha voluto sentire ragioni e, all’ennesimo rifiuto del medico, gli ha sferrato un forte pungo alla tempia.

Sul luogo sono accorse le forze dell’ordine che hanno portato con sé l’uomo. La vicenda è da subito diventata virale: ancora una volta lo stesso episodio, il personale sanitario subisce una violenza e non è tutelato sul luogo di lavoro nonostante tutte le lamentele, le denunce e gli sfoghi di chi vuole solo svolgere il proprio lavoro all’interno delle mura degli ospedali e, invece, è costretto a vivere episodi di violenza gravissimi.