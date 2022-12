Parroco derubato dai ladri durante la messa di Natale

Qualiano – “Hanno svaligiato la canonica ma non mi hanno tolto la gioia del Natale”. Lo ha denunciato sui social il parroco della chiesa Maria Santissima Immacolata di Qualiano, Francesco Martino nel videomessaggio di auguri ai fedeli.

I ladri hanno forzato la porta della canonica proprio mentre il parroco stava celebrando la messa di Natale. Hanno rotto la serratura e poi hanno preso le camicie del sacerdote annodandole per farne una corda utilizzata per calarsi dalla finestra. Un video che in poche ore ha fatto su Fb oltre diecimila visualizzazioni con centinaia di commenti di solidarietà al parroco.

“Anche la Pro Loco Qualiano manifesta la piena solidarietà per il gesto vile, irrazionale e sconsiderato nel quale è stato coinvolto Padre Francesco Martino. Quando un baluardo, in prima linea per l’assistenza a chi versa nell’ indigenza, testimone e divulgatore di solidarietà, Fede e civiltà, viene colpito è come se venisse colpita l’intera comunità”, si legge in un messaggio diffuso dalla Pro Loco.