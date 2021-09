Paolo Caiazzo e Federico Salvatore mattatori al Palazzo Mediceo

Serate di intrattenimento fortemente volute e promosse dal comune di Ottaviano grazie all’impegno dell’assessore agli eventi Biagio Simonetti e del sindaco Luca Capasso.

“Un modo per ripartire” – sostiene il primo cittadino – “dopo un anno e mezzo di pandemia e di tragedia ci meritiamo fortemente serate come queste, facendo sempre attenzione e non abbassando la guardia.”

Il fascino suggestivo del Palazzo poi, come sostenuto da Simonetti, con tutte le sue storie, è ciò che rende serate come queste realmente magiche:” Ci troviamo in un bene confiscato alla camorra, un male che abbiamo estirpato non con poca fatica dal nostro paese, un luogo che deve essere il simbolo della legalità per Ottaviano e non solo.”