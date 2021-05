Riceviamo e pubblichiamo dal Comune di Palma Campania

«Troviamo il muro identificativo»: ecco il concorso di idee del Comune per chiunque voglia proporre uno stile urbanistico identificativo della città.

Individuare un “muro identificativo di Palma Campania”, cioè un muro che per costruzione, composizione e tratti distintivi consenta ai residenti e non di individuare immediatamente il territorio di Palma Campania. Questo il senso del concorso di idee bandito dall’amministrazione comunale diretta dal sindaco Nello Donnarumma, rivolto a chiunque, dopo un’analisi storica del territorio, voglia proporre uno stile urbanistico identificativo della città. «L’obiettivo – spiega il sindaco Donnarumma – è quello di favorire un’accoglienza turistica e culturale, oltre che una accessibilità sempre più ampia e diffusa, gestita in collaborazione con le tante associazioni e singole persone che da sempre mettono a disposizione della collettività il loro bagaglio di competenze, saperi e soprattutto la grande passione per la terra che abitano».

La partecipazione al concorso avviene in forma gratuita: i candidati che intendono parteciparvi dovranno inviare del materiale fotografico per un massimo di 10 fotografie ritraente mura di costruzioni, edifici pubblici e privati, chiese presenti sul territorio, indicandone l’ubicazione, affinché siano prese come modello cui uniformare le altre opere. A corredo del materiale fotografico, può essere fatta pervenire anche una breve esposizione che motivi tale scelta dal punto di vista storico.

Il materiale può essere inviato tramite i canali social ufficiali del Comune di Palma Campania (facebook e instagram), via e-mail alla Segreteria oppure a mano presso l’Ufficio Protocollo e dovrà indicare la seguente intestazione: Concorso di idee: “Progetto di riqualificazione e valorizzazione urbana attraverso la determinazione del muro identificativo del Comune di Palma Campania”.

Il materiale dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 31 Maggio. Le proposte pervenute verranno valutate dalla commissione appositamente nominata dal Comune di Palma Campania. Successivamente potrebbe essere ipotizzata la realizzazione di un disciplinare valido per tutte le opere urbanistiche del territorio, mediante il quale verrà valorizzato l’utilizzo del muro identificativo della città. Ulteriori informazioni si possono trovare sul sito web dell’ente