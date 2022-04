Ottaviano, rissa nel pieno della movida: due ventenni pestati a sangue

Domenica sera ad Ottaviano è avvenuta una rissa in cui sarebbero stati improvvisamente pestati a sangue due ragazzi di vent’anni.

I due giovani stavano trascorrendo una serata tranquilla nei soliti luoghi della movida ottavianese quando ad un certo punto altri ragazzi li avrebbero presi alla sprovvista provocando una mini rissa fuori un noto bar di Ottaviano. Non si conoscono, dunque, le cause del pestaggio né sono emersi altri particolari sull’identità dei ragazzi che, a quanto pare, sarebbero solo un po’ provati dalla vicenda ma in bune condizioni fisiche.

Un altro caso di violenza inaudita in provincia in cui, fortunatamente, non ci sono feriti gravi. Non è la prima volta che accade una violenta rissa ad Ottaviano, al contrario, spesso le forze dell’ordine sono costrette a correre nei soliti luoghi di ritrovo giovanile proprio a causa di improvvise colluttazioni in cui vengono coinvolti decine e decine di giovani.