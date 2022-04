Due 15enni fermati dopo l’omicidio di Giovanni Guarino: “Non siamo stati noi”

Due quindicenni sono stati fermati dopo la scoperta della morte di Giovanni Guarino, il 19enne che è stato accoltellato nel Lunapark in via Leopardi a Torre Del Greco, ma negano ogni tipo di coinvolgimento.

I ragazzi, fermati dai Carabinieri lo scorso lunedì ed interrogati dal Gip, hanno spiegato di non essere minimamente coinvolti nelle dinamiche dell’omicidio di Giovanni raccontando anche di essere stati vittime di furto e pestaggi vari durante la mega rissa scatenatasi quella domenica sera. I due hanno sottolineato più volte di essere stati catapultati all’improvviso nella violenta colluttazione ma non sarebbero stati loro ad accoltellare il 19enne in quanto si sarebbero solo difesi dalle tante persone che partecipavano alla rissa. In più hanno dichiarato di non avere avuto coltelli quelli sera in cui molti loro coetanei sono stati implicati nella zuffa, per cui era davvero difficile rendersi conto di cosa stesse succedendo.

La vicenda dell’omicidio di Giovanni Guarino resta ancora irrisolta, non vi solo al momento testimonianze significative né immagini delle telecamere che potrebbero aiutare a chiarire l’accaduto.