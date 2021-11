Ottaviano piange Augusto Prisco: giovane padre, marito e professionista

Ottaviano sembra non avere pace: dopo la drammatica tragedia appena vissuta, la città deve dire addio ad un altro dei suoi figli.

Si tratta di Augusto Prisco, quarantenne architetto presso il comune di Afragola, figlio di Stefano Prisco, ex Assessore di Somma Vesuviana e Sant’Anastasia ed ex Vicepresidente della provincia. Una famiglia estremamente conosciuta in paese; in tanti infatti hanno voluto rendere omaggio anche solo con poche parole al giovane padre e marito che purtroppo è venuto a mancare prematuramente.

Una malattia che sembrava essere risolta in seguito ad un’immediata e delicata operazione chirurgica. Sembrava andare tutto bene, le cose si stavano finalmente riallineando per il giovane quando all’improvviso a causa di una violenta complicanza Augusto purtroppo non ce l’ha fatta. Una scomparsa improvvisa ed inaspettata che lascia un intero paese con l’amaro in bocca e con un velo di tristezza che sembra proprio non voler andare via.

Lo shock generale di Ottaviano è stato espresso anche dal Sindaco Luca Capasso, il quale con un post su facebook ha voluto ricordare la brava persona che Augusto è sempre stata: “La morte di Augusto Prisco sconvolge me, quanti lo hanno conosciuto e tutta la comunità di Ottaviano. Se ne va un amico, un padre di famiglia, un marito, un uomo buono e leale. Aveva tutta la vita davanti, aveva tanto affetto da donare ancora e invece siamo qui a piangere, a disperarci.”