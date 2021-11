Ottaviano, lutto cittadino nel giorno dei funerali di Alessandro e Riccardo

È stato ufficialmente proclamato lutto cittadino ad Ottaviano nel giorno delle esequie di Alessandro e Riccardo, i due ragazzi che hanno perso la vita nell’incidente stradale a Casavatore la notte del 31 ottobre.

Non è ancora certa la data in cui familiari e amici potranno dare il loro ultimo saluto ai due giovani, eppure ad Ottaviano si respira un’aria pesante, una profonda tristezza che coinvolge un’intera città. Si, perché Riccardo e Alessandro erano due ragazzi molto conosciuti ad Ottaviano, “vivaci e pieni di vita, due bravi ragazzi” come li ricordano molte persone. Due strade diverse quelle prese dai due giovani, Riccardo che subito dopo il diploma aveva iniziato a lavorare nell’azienda del padre, mentre Alessandro si era laureato lo scorso anno, proprio durante la pandemia.

Centinaia i messaggi di cordoglio da parte di persone ottavianesi e non che hanno voluto mostrare la propria vicinanza, seppur solo con un breve messaggio sui social, alle persone vicine ai due giovani, in primis il sindaco Luca Capasso. Il primo cittadino infatti, ha espresso tramite un post su Facebook il proprio cordoglio alle famiglie delle vittime sia come figura istituzionale che come uomo e padre: “Da padre posso immaginare quanto può essere forte il dolore dei genitori in questo momento e so che ogni parola è superflua. Nel silenzio e nella preghiera comunichiamo loro tutto il nostro affetto e la nostra vicinanza.”

In macchina con i due ragazzi erano presenti anche le giovani fidanzate entrambe ricoverate in ospedale per accertamenti di cui una in codice giallo e dimessa ieri stesso. Per l’altra ragazza invece, si parla di prognosi riservata, dunque resta ancora in ospedale ma non è in pericolo vita.