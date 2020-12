Si è svolta ieri la grande tombolata natalizia gratuita organizzata dal comune di Ottaviano.

Oltre 250 persone provenienti non solo da Ottaviano, vi hanno partecipato attivamente, seppure online, e hanno preso parte ad un momento di gioco e svago tanto desiderato. Tra i presenti, non poteva mancare il Sindaco, Luca Capasso (in dolce compagnia delle figlie), accompagnato dall’assessore Biagio Simonetti e dai Consiglieri Carmela Aliperti e Angelo Alterio che a turno hanno intrattenuto i partecipanti. La Gioielleria Attratto, invece, ha gentilmente fornito i premi da dare ai vincitori, In un periodo angosciante e triste per tutti, come quello che stiamo vivendo, quello di ieri è stato sicuramente un momento di gioia e relax (per quanto possibile), due ore di risate spensierate e sincere. I cittadini che hanno partecipato sono stati poi allietati dal cantautore ottavianese Domenico Iervolino che si è esibito online con alcune canzoni, tra cui un inedito e la meravigliosa “La sera dei miracoli”, brano con il quale aveva incantato il pubblico del programma televisivo “All Together Now”.

Nella speranza di poter ripetere questa breve ma divertente esperienza fatta di condivisione e vicinanza, di mani tese in un segno di aiuto per chi ne ha bisogno, Capasso ringrazia tutti augurando anticipatamente un sereno anno nuovo, fiducioso per il futuro che ci attende