La statua che raffigura un bimbo rannicchiato e in sofferenza – il titolo ‘Look down’ è un gioco di parole sul lockdown e un invito a guardare in basso – è diventata bersaglio di cinque ragazzi, sembra minorenni.

Immagini contenute in video pubblicati su TikTok e che ora sono al vaglio dei carabinieri.

I militari del comando provinciale di Napoli hanno effettuato un sopralluogo ed hanno constatato che l’opera non ha subito danni.

Sono in corso accertamenti per identificare i responsabili che saranno segnalati alla Procura competente