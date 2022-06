Ottaviano, incidente del sabato notte: due giovani in ospedale

Incidente nella notte ad Ottaviano intorno alle 3.30 del mattino circa: due macchine si sarebbero scontrate in via Roma.

Secondo una primissima ricostruzione un’auto avrebbe impattato contro un’altra autovettura proveniente dal senso di marcia opposto. Non è ancora chiara la dinamica al momento, dunque non è stato ancora spiegato come sia avvenuto il sinistro. I conducenti delle due auto sono rimasti feriti seppur non in modo grave, uno è stato trasportato nell’ospedale più vicino, quello di Nola, per delle ferite lievi, mentre l’altro è stato trasportato dall’ambulanza presso un presidio ospedaliero per aver urtato in modo violento la testa. Il ragazzo che, invece, si trovava al posto del passeggero di una delle due macchine ha momentaneamente perso i sensi ma si è poi immediatamente ripreso e non ha riportato ferite.

Sul posto sono accorse le autorità che hanno allontano la folla di giovani accalcatasi subito dopo l’impatto e che al momento stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Nella foto l’incidente della notte