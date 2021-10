Ottaviano, inaugurato il parco giochi di via Perri

Ottaviano, inaugurato il “parco giochi” in via Perri.

OTTAVIANO – Nella giornata di oggi il sindaco di Ottaviano, Luca Capasso, ha inaugurato il parco giochi in via Perri, lungo la strada da poco aperta.

La presenza di molti bambini che erano pronti a entrare per primi nell’elegante parco e a “confrontarsi” con i giochi ha reso festosa ed emozionante la cerimonia. Il sindaco, con parole che possono venire solo dal cuore di un giovane padre, ha ringraziato per l’impegno e la disponibilità il consigliere Vincenzo Caldarelli, “delegato alla tutela del verde pubblico e ai lavori pubblici”, e ha promesso che altri parchi si apriranno in tutto il territorio comunale, perché quando si riparte dalla gioia dei bambini è ripartenza vera.

“E’ per la gioia dei loro occhi che dobbiamo lavorare, è per il loro futuro e il loro benessere che dobbiamo sempre impegnarci”.

Queste parole del Sindaco sono state approvate dalle signore presenti con applausi che non erano di circostanza, erano applausi di commozione. Il parco-giochi è stato costruito grazie ai fondi messi a disposizione dalla Città.