Era già da qualche giorno che si vociferava di una possibile chiusura di una o più scuole ma la comunicazione ufficiale è arrivata soltanto ieri sera, sabato 10 ottobre: scuola media G. D’annunzio chiusa per emergenza covid.

A partire dalla giornata di domani, lunedì 12 , inizierà un percorso DAD, più o meno breve, per tutte le classi della S. Secondaria di I grado a causa della positività di due docenti e quattro alunni; per la Scuola Primaria, invece, si parla di contatti avuti da alcuni alunni con persone positive in ambito familiare e di due docenti in attesa di tampone. Dunque soltanto alcune classi della S. Primaria utilizzeranno la didattica a distanza, mentre per tutte le altre le lezioni si svolgeranno in presenza. In attesa che l’Asl si pronunci sulla questione, la dirigente scolastica Anna Fornaro comunica la decisione presa “al fine di garantire il pieno diritto allo studio nella tutela del diritto alla salute ed al benessere educativo.” Una decisione non certo facile da prendere ma che sa di responsabilità e preoccupazione soprattutto per i prossimi mesi. Il rischio di una chiusura definitiva sembra essere piuttosto alto considerando il numero spropositato di contagi in Campania e se è vero che, come dice il Sindaco Capasso, “il virus viene portato all’interno delle scuole dalle persone, non è già lì” il rischio di contagio proprio negli istituti c’è, dunque forse la scelta di chiudere e attendere le direttive delle istituzioni competenti (con i canonici 15 giorni di isolamento) non sembra essere la decisione più assurda di tutte.

(clicca sulla circolare)

dad 12 ottobre