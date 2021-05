Il sindaco di Ottaviano ha conferito alla consigliera comunale Rosa D’Ambrosio le deleghe in materia di rapporti con l’Ente Parco Nazionale del Vesuvio, Smart City e Politiche energetiche, Cultura e Turismo.

“Sono deleghe di rilievo e ringrazio il sindaco Capasso per la fiducia – dice la consigliera D’Ambrosio – sarò da subito al lavoro per raccogliere la sfida dell’innovazione, operando per rispondere alla crescente richiesta di servizi sempre più efficaci ed efficienti, cooperando con l’Ente Parco e dando il giusto rilievo alla promozione della cultura e del turismo, nell’ottica di una città intelligente che riesca a mettere in connessione le infrastrutture e i servizi con il capitale sociale ed umano”.

La consigliera D’Ambrosio è avvocato, di recente nominata dal Vescovo di Nola promotore di giustizia e difensore del vincolo presso il Tribunale Ecclesiastico Diocesano di Nola.

