Riceviamo e pubblichiamo dal Comune di Mariglianella

A Mariglianella proseguono con buona lena i lavori di restyling dell’area esterna della scuola media dell’Istituto Comprensivo “Giosuè Carducci”. La Giunta Comunale, presieduta dal Sindaco, Dott. Arcangelo Russo, lo stesso detentore anche della delega ai Lavori Pubblici, con proprio atto deliberativo, n. 9 del 26 febbraio 2021, provvedeva, su proposta del Responsabile del Servizio Tecnico Comunale, Ing. Arcangelo Addeo, alla “Approvazione del progetto esecutivo per la riqualificazione e messa in scurezza della scuola secondaria di primo grado di via Torino”. La volontà dell’Amministrazione Comunale, che come delegato alla Scuola ha il Consigliere Comunale, Giovanni Corbisiero, è quella di vedere quanto prima l’effettuazione dei lavori di manutenzione straordinaria volti alla riqualificazione della pavimentazione dell’area esterna.

In particolare i lavori consistono in: “1) demolizione del marciapiede circostante la palestra comunale e rifacimento della pavimentazione con asfalti colorati; 2) riqualificazione della pavimentazione della rampa per disabili presente lungo il prospetto ovest della scuola; 3) riqualificazione della pavimentazione del percorso pedonale presente ad est che collega il plesso scolastico con la palestra; 4) messa in sicurezza degli infissi esterni e degli accessi al piano rialzato; 5) tinteggiatura delle opere in ferro”. L’importo complessivo dell’opera, come si desume dal quadro economico, è pari ad Euro 43.363,50, ed il suo finanziamento è interamente assicurato con i fondi del Ministero delle Infrastrutture, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 luglio 2020.

Pertanto una speciale soddisfazione, nel riconosciuto impegno del Consigliere Comunale, Giovanni Corbisiero, si coglie con la finale constatazione, fra l’altro, anche dell’abbattimento delle barriere architettoniche nella Scuola Media dell’I. C. “Giosuè Carducci” di Mariglianella, per la vivibilità di tutti gli spazi scolastici da parte di ognuno senza alcuna discriminazione per gli alunni disabili.

Il Sindaco, Dott. Arcangelo Russo, ha affermato: “Stiamo lavorando per cambiare volto al nostro paese e la scuola è una priorità. Intanto proseguono i lavori di restyling dell’area esterna della Scuola Media di Mariglianella. Il secondo step è dedicato alla realizzazione del vialetto d’ingresso pedonale, alla piantumazione degli alberi e alla messa in sicurezza degli accessi alla scuola e alla palestra. In corso d’opera, si è scelto di utilizzare il colore verde per avviare un’attività di armonizzazione in relazione al contesto. Un grazie al gruppo di maggioranza e al consigliere delegato per la scuola, Giovanni Corbisiero. Con questa Amministrazione Comunale, che ho l’onore e l’onere di guidare, – ha concluso il primo Cittadino -in totale condivisione e compattezza stiamo portando avanti coerentemente il programma elettorale, per noi un documento di impegno verso i cittadini di Mariglianella, nell’interesse generale”.