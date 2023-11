Ottaviano, al via la II Edizione di “FestAmbiente Natura 2023”

San Giuseppe Vesuviano. Riceviamo e pubblichiamo:

Legambiente Campania, Legambiente Somma Vesuviana, con il Patrocinio dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio, ha organizzato martedì 21 Novembre FestAmbiente Natura e Parchi in Tavola- II Edizione Parco del Vesuvio. L’Evento si terrà presso l’Azienda Agricola “Le Prelibatezze di nonno Luigi” in via San Leonardo, 83 – San Giuseppe Vesuviano.

L’evento ha l’obiettivo di proporre una riflessione sull’importanza della valorizzazione delle aree protette e della biodiversità come strumento per affrontare la crisi climatica, con un focus sulla Agricoltura sostenibile del Parco del Vesuvio e coinvolgerà i produttori e i ristoratori del territorio.

Il 21 novembre sarà organizzata una tavola rotonda dal titolo “Agricoltura sostenibile nel Parco del Vesuvio: Tutela della Biodiversità e lotta al cambiamento climatico” seguirà “Parchi In Tavola” un momento dedicato all’enogastronomia del Vesuvio.